San Valentino? Ecco dove festeggiare a cena

Paolo Zappitelli 12 febbraio 2021 a

a

a

Il 14 febbraio si avvicina. E anche se la festa di San Valentino non esalta tutti, può comunque diventare un'occasione per un pranzo (o una cena) gourmet. Ad esempio approfittando delle offerte che in questo periodo stanno facendo ristoranti stellati e non. Spesso abbinandolo anche a una notte in un albergo di lusso a prezzi assolutamente convenienti.

Iniziamo dall’ Enoteca La Torre (Lungotevere delle Armi 23, Roma) che offre due proposte: per chi preferisce festeggiare in casa è pronta un'ampia scelta delle Eat Me Box, scatole piene di «golosità». La staycation comprende invece pernottamento, prima colazione e cena con Menu Escursione (bevande escluse) di 5 portate a sorpresa (280 euro per la coppia). Anche Atlas Coelestis (via Malcesine 41, Roma) offre due proposte: la prima è quella dell'asporto e del delivery (con consegna gratuita entro un raggio di 4 km dal locale), la seconda invece prevede il pranzo di domenica 14. Prezzo 55 euro a persona, escluse bevande.

L'Aleph Rome Hotel (Via di S. Basilio, 15, Roma) propone un pernottamento romantico in suite con un brindisi di benvenuto. Per celebrare al meglio la giornata dell’amore una cena speciale a lume di candela sarà servita in camera o presso il ristorante dell’albergo. Il menù è un omaggio al rosso, il colore per eccellenza dell’amore. La mattina dopo si potrà fare colazione e prenotare una passeggiata attraverso i luoghi più belli di Roma.



Anche l’Hotel Eden (via Ludovisi 49, Roma) propone diversi pacchetti curati dallo chef stellato Fabio Ciervo: il menù di San Valentino presso Il Giardino Ristorante (145€ a persona, bevande escluse), il menù in versione take away e delivery disponibile, oltre che tramite Hotel Eden, anche su Cosaporto (200€ per due persone, bevande escluse. 275€ con bottiglia di Franciacorta, Cuvée Prestige, Ca’ del Bosco Extra Brut. Prenotazione entro sabato 13 febbraio alle 18). Il costo di partenza per il pacchetto «Fuga Romantica» è di 600€ a notte e include la cena per due persone.

Il ristorante Le Carrè Francais (via Vittoria Colonna 30, Roma) propone box da asporto e delivery. E a consegnarlo a casa sarà un «Valentino francese», con tanto di freccia di Cupido. Il prezzo è di 55 euro a persona (vino escluso). Le Carrè Français propone per l’occasione anche una bottiglia di Champagne in promozione: il Besserat di Bellefon cuvée de Moines a 45 euro.

Infine la Cantina Monteverro a Capalbio propone invece un pranzo per due direttamente con vista sui vigneti nella Maremma e sulla barricaia dell’azienda. Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione, fino a 2 giorni prima. Per prenotazione, costi e maggiori informazioni: [email protected]

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.