Dalla colazione alla cena: a Piazza Istria il ristobar che coccola il palato

26 novembre 2020 a

Dalla colazione all'apericena passando per la merenda e senza dimenticare il servizio delivery che impacchetta la cena già bella e pronta. Il "Piazza Istria", inaugurato a Roma il 30 maggio scorso al civico 1 dell'omonima piazza, è diventato subito un punto di riferimento per l'intero quartiere. Un locale aperto poco dopo il lockdown e che ora, nonostante la seconda ondata di coronavirus che ha piegato le attività commerciali con regole severe e coprifuoco, continua a sfornare cornetti di altissima qualità, muffin con o senza farcitura, pangoccioli e pasticcini. Piazza Istria è un bar dove bere un'inedita centrifuga ma anche un ristorante dove il menù del pranzo varia ogni giorno tra le capesante dello chef con crema di ceci e lardo, il trancio di salmone scottato con gli agrumi e un'immancabile carbonara.

"Tutto è nato dalla fusione di due locali storici come il Bar Negresco e la tabaccheria Capuani - raccontano Andrea, Antonello, Federico, Marco e Matteo i cinque soci fondatori del locale - Sono sempre stati due punti di riferimento per il quartiere e nell'ultimo anno abbiamo deciso di intraprendere questa avventura". E il Covid non li ha fermati. "Il nostro locale è nato sulla storia più che decennale del Bar Negresco" racconta Antonello D'Angelo, 'figlio d'arte' che porta avanti la tradizione del padre Andrea, fondatore nel 1964 dell'antica torrefazione Negresco. "Siamo andati avanti nonostante le proiezioni sui prossimi mesi siano scoraggianti e ce la stiamo - con il nostro team - mettendo tutta" confessa il ristoratore. Provare per credere.

(Foto Christian Evangelista; per info e ordinazioni 06.39376752; Instagram piazzaistria1 )

(foto Christian Evangelista)

