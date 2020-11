A cena si può con la notte (offerta) in albergo

Paolo Zappitelli 02 novembre 2020 a

a

a

Una cena che può proseguire e trasformarsi anche in una romantica notte in un albergo di charme. E' la proposta che arriva da alcuni ristoranti che si trovano negli alberghi e che, per consentire ai clienti di prenotare e gustare una cena in periodo di lockdown, mettono a disposizione anche una camera per la notte. E in questo modo possono evitare la chiusura del locale alle 18. A Roma il ristorante panoramico Mirabelle, all'ultimo piano dell’Hotel Splendide Royal, oltre alla formula del pranzo, confermata dal lunedì alla domenica, offre un pacchetto promozionale, riservato ai romani, con cena degustazione e, a discrezione dell’ospite, anche pernottamento presso una delle splendide camere dell’hotel. Un’esperienza al prezzo di 150 euro a persona, per fuggire dallo stress della vita quotidiana in un ambiente costantemente sanificato e pienamente rispettoso di tutte le norme sanitarie. Lo chef Stefano Marzetti celebra le “radici”, un inno alla stagionalità degli ingredienti e alla riscoperta delle coltivazioni che hanno un forte legame con la terra. Quindi, zucca, carciofi, liquirizia, ravanelli, zafferano, sedano e topinambur trionfano nei piatti dove risalta su tutti il pregiatissimo tartufo delle Langhe, che impreziosisce grandi classici come l’Uovo all’occhio di bue, il Risotto alla Parmigiana, i Tagliolini burro e Parmigiano.

Stessa iniziativa proposta anche da Luca Nicolotti, proprietario dell’Hotel FortySeven e del ristorante sul rooftop 47 Circus, capitanato dallo chef Antonio Gentile, con vista su Bocca della Verità e sul Tempio di Ercole Vincitore. Qui, coloro che pernotteranno in una delle camere dell’albergo avranno diritto a una riduzione pari al 25% sul totale dello scontrino del ristorante. Questo voucher sarà così abbinato di default alla prenotazione delle stanze del boutique hotel, ciascuna diversa dall’altra per tipologia e tema. Infatti, ogni piano del FortySeven ha un focus differente e alterna il mondo del cinema, della moda e della fotografia con cimeli e oggetti da collezionismo ubicati nelle dieci tipologie di categoria, dalla suite alla deluxe fino alla standard. Tra i privilegi del momento quello di scegliere con anticipo in quale stanza a tema dormire per poi salire a cena in terrazza ed emozionarsi con la cucina dello chef Antonio Gentile. Oltre al menu à la carte, lo sconto è applicabile su entrambi i percorsi degustazione, beverage incluso. Proprio quest’ultimo servizio curato dal maître e sommelier Giorgio Graziani è stato lodato dal Gambero Rosso con il premio speciale “Miglior Proposta al Calice” nell’ultima Guida I Migliori Ristoranti di Roma 2021. Inoltre la terrazza posta all’ultimo piano del Boutique Hotel FortySeven di via Petroselli, cambia i suoi orari e dall’ultimo weekend di ottobre apre a pranzo. Dal venerdì alla domenica sarà quindi possibile mangiare all’aperto dalle ore 12:00 alle ore 18:00.

Apre le porte delle camere d'albergo dopo una cena a tre stelle anche la Pergola di Heinz Beck al Cavalieri Hilton. “I nostri ospiti sono la priorità assoluta - spiega lo chf- ed è indispensabile trovare sempre soluzioni che, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle regole, rendano possibile una cena da noi, per assaporare il meglio che l’autunno sa darci in termini di bontà, salubrità, qualità. La Pergola ha la fortuna di trovarsi all’interno di un albergo di rara bellezza, quindi basta un elemento in più, la camera in cui trascorrere la notte, che il gioco è fatto.” L’esperienza della cena quindi si dilata, ci si può dedicare alla degustazione in piena sicurezza ed assoluto relax, senza preoccuparsi dell’ora e del ritorno a casa. Dopo aver assaporato le prelibatezze del menu invernale, come ad esempio i “funghi con mandorle all’acqua di mare e levistico” o il “Rombo ai profumi autunnali”, basterà scendere di pochi piani per dormire nella propria stanza in uno degli alberghi più belli del mondo, e risvegliarsi il mattino dopo con Roma ai propri piedi.

Anche l'Hotel Eden situato nel cuore di Roma a due passi da Piazza di Spagna e da Villa Borghese lancia la proposta “Il Soggiorno Perfetto”, una staycation per concedersi un break dalla routine quotidiana regalandosi una notte in hotel. Un piccolo lusso per celebrare un compleanno, festeggiare intimamente una ricorrenza o semplicemente per assaporare un po’ di relax. Con il soggiorno di una notte in hotel sarà inoltre possibile, anche di sera, prendere un drink a Il Giardino Bar e cenare presso Il Giardino Ristorante con i piatti proposti dallo chef Fabio Ciervo (1 stella Michelin) aperti entrambi fino a mezzanotte.

***

La Terrazza

Il ristorante 1 stella Michelin guidato dallo chef Fabio Ciervo sarà aperto in via eccezionale a pranzo (12.30 – 15.00) il sabato e la domenica. La Terrazza normalmente è aperta solo la sera e questa sarà l’occasione per ammirare alla luce del giorno una nuova prospettiva della città.

***

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.