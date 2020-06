Apre il "Chill Sunset Bar" nei giardini di Casina Valadier

Un cocktail a villa Borghese

Sorseggiare un drink al tramonto immersi nel verde di un giardino:: è il “Chill Sunset Bar”, il nuovo “concept” per l’aperitivo en plein air di Casina Valadier, frutto di una collaborazione tra Casina Valadier, gestita dalla famiglia Montefusco, storica proprietaria dell’emittente radiofonica RDS, con la Lux Eventi di Roberto Fantauzzi, organizzazione di punta della “movida capitolina”. “La Natura ci ha chiusi in gabbia e si è ripresa i suoi spazi e tutti noi abbiamo avuto il tempo di riflettere sul senso della vita e di pensare a cosa sia realmente importante – afferma il manager Roberto Fantauzzi - Ora più che mai Roma e i romani hanno bisogno di leggerezza, di luoghi ariosi da vivere con una nuova consapevolezza: proprio su questa suggestione è nato Chill Sunset Bar, luogo di una rinnovata socialità, mondana ma ecosostenibile. È arrivato il momento di tornare a vivere, con leggerezza e consapevolezza.” Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, la new entry dell’estate capitolina è un cocktail bar puro, con una lista di drink curata dal team del Black Market di Monti e una proposta food ispirata ai piatti gourmand che lo chef Massimo D’Innocenti prepara al ristorante Vista, ospitato sulle panoramiche terrazze di Casina Valadier. Chill Sunset Bar si presenta come un “bosco urbano” che, grazie anche all’impiego di 180 piante, applica un distanziamento naturale tra i tavoli e riveste completamente il bancone del bar, lasciando delle piccole aperture sufficienti a servire i cocktail. “Vogliamo offrire ai romani una esperienza unica da vivere ogni giorno: vivere la loro città, immergersi nel suo parco più bello, incantarsi alla vista di un tramonto su Roma, incontrare gli amici, finalmente per un aperitivo e trascorrere una serata in allegria. Cose semplici di cui tutti noi abbiamo desiderio! – spiega Massimo Gallo, General Manager di Casina Valadier – Per far trascorrere tempo in totale relax e tranquillità, abbiamo deciso di utilizzare l’intero giardino della struttura, trasformandolo in un luogo lussureggiante, quasi un bosco urbano, e creare un luogo dall’allure magica e coinvolgente dove poter venire in ogni sera di questa lunga estate alle porte. Il nostro chef proporrà delle delizie gastronomiche in una versione semplice e immediata, da accompagnare agli ottimi drink della nostra lista”. “Ad accompagnare i cocktail una cucina semplice ma ugualmente gustosa e piacevole, un po’ tradizionale, un po’ fusion - racconta lo chef Massimo D’Innocenti - In carta avremo piatti di più facile esecuzione, tre da 10 euro: tris di supplì della tradizione (cacio e pepe, amatriciana e carbonara), croccanti di parmigiana, burrata e basilico, infine, bruschettina ai cereali, salmone affumicato e zucchine marinate). Sette sono invece i piatti da 15 euro: tartare di fassona, pistacchi e pane carasau; fiore di zucchina con provola, zucchine con pomodorini e olive nere; cartoccio di calamari e lime;, pinsa romana, rucola, stracchino e pomodorini; poke di riso nero, salmone in ceviche, avocado e pomodori gialli; poke di riso basmati, battuta di manzo, cetriolini e mimosa d’uovo; tris di mini burger e french fries. Infine i due dolci (8 euro): tartelletta ai frutti di bosco meringata con lime e zenzero; semifreddo al pralinato di nocciole e mandorle con salsa al cioccolato”.