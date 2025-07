Racconti di Sabaudia, l'undicesima edizione dedicata a Eleonora Giorgi. Tornano le storie delle Donne in Divisa

09 luglio 2025 a

a

a

E’ stata presentata questa mattina presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma con gli interventi del Ministro per la Famiglia, Natalità, Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella, del Sottosegretario di Stato agli Interni Wanda Ferro, del Sottosegretario dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, l’undicesima edizione dei Racconti di Sabaudia, un particolare progetto editoriale che vede un libro senza scopo di lucro, nato con la finalità di incentivare la lettura e la scrittura in un’epoca in cui la flessione delle vendite dei libri è sempre più costante, regalato sulle spiagge laziali e presso le partenze dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. Il progetto editoriale, in collaborazione con Aeroporti di Roma, è stato sostenuto da Enel, Ferrovie dello Stato Italiane, Esri Italia, Varigrafica Alto Lazio, Comune di Sabaudia, Consorzio Mare Pontino ed è dedicato quest’anno a Eleonora Giorgi, una delle autrici dell’edizione 2020 in cui l’attrice ricordava le estati felici della sua infanzia vissute proprio tra le dune. Il libro apre con alcuni stralci dell’intervista al TG1 rilasciata alcuni giorni prima della sua scomparsa in cui esortava a non sprecare inutilmente il tempo dietro a sentimenti negativi, futili, stupidi e a prendere quello che di bello regala ogni giornata.

Tornano nella sezione fuori concorso i nuovi racconti delle Donne in Divisa con i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato - Polfer, la Polizia Locale di Roma Capitale che così tanto interesse e successo avevano suscitato l’anno passato. Scendono in campo quest’anno per la Polizia di Stato Alessandra Esposito Mosco in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Lecce, Teresa Di Francesco per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Valentina Rinaldi per la Polizia Locale di Roma Capitale. La sezione Al di là di ogni ragionevole dubbio ha voluto dare direttamente voce a chi svolge il lavoro delicato e complesso di magistrato, la loro vita, le loro emozioni non sempre nascoste, le loro difficoltà di fronte a quella parola così impegnativa da gestire: Giustizia. Assunta Cocomello Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e Claudio Mattioli Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma raccontano in stile narrativo, tralasciando per una volta quello giuridico, le interminabili giornate di un magistrato tra indagini, aule di giustizia e nostalgia delle Preture di una volta. Ma svelano anche i loro pensieri, la loro umanità, i loro dubbi, in quella continua ricerca di una verità che non sia solo giudiziaria.

Il Maestro Alberto Laurenti ricorda Gabriella Ferri, artista unica e irraggiungibile di cui non si è mai dimenticata quella sua forza interpretativa rabbiosa e orgogliosa, quella maschera amara e beffarda che indossava quando saliva sul palco per diventare una stella internazionale. Il racconto di chi le è stato vicino in quel suo incredibile viaggio alla scoperta di sempre nuove musicalità tra chitarre portoghesi e atmosfere arabo andaluse, che svela la forza e la fragilità, la caduta e la resurrezione, di una delle più importanti cantanti italiane più amate nel mondo. Con Luca Cari responsabile della Comunicazione in Emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si scopre ancora una volta come il coraggio e l’umanità che si nascondono dietro il lavoro dei soccorritori durante le catastrofi si mischino con il fuoco, il fango, l’acqua e la paura di non riuscire ad arrivare in tempo, con il dolore di dover riconsegnare i corpi senza vita a chi aveva pregato e sperato accanto a loro fino alla fine. Tante storie in un unico racconto che testimoniano il coraggio di chi mette ogni giorno a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

Pierdante Oscar Piccioni, il vero Doc da cui è nata la fortunata serie televisiva di Rai 1 scrive la sua storia. E’ il racconto di un medico tornato ad esercitare la professione dopo aver perso i ricordi di dodici anni della sua vita a causa di un incidente stradale. Leggere la vera storia scritta dal diretto interessato, il trauma, l’amnesia, l’incontro con la Lux Vide produttore della fiction, l’empatia immediata con Luca Argentero il Doc televisivo, la scrittura come terapia per recuperare la memoria, è come vedere un dietro le quinte che ancora non avevamo mai scoperto. Con Maria Teresa Cometto, giornalista del Corriere della Sera da New York, i lettori faranno un viaggio coast-to-coast in automobile da Manhattan fino all’Oregon alla scoperta di un piccolo albergo che orgogliosamente si dichiara electronic free, libero da qualsiasi diavoleria elettronica. Niente Wi-Fi, niente radio, niente televisori, niente telefoni con ogni camera dedicata a una scrittrice o uno scrittore, con lo stile e l’arredamento tipici del suo tempo e del suo carattere, e con le sue opere a disposizione di chi la occupa. Emily Dickinson, Ernest Hemingway, Mark Twain, Agata Christie, sono alcuni degli autori che abitano lì.

Blas Roca Rey, talentuoso attore teatrale e scrittore immagina e racconta di come quella scintilla accesa nel 1943 mentre infuriava la seconda guerra mondiale diede inizio alla movimentata storia della sua famiglia tra Abruzzo e Perù e all’incredibile storia d’amore dei suoi genitori. Angelo Guattari, figlio di Alessandro, lo scopritore dell’omonima grotta del Circeo dove nel 1939 furono rinvenuti i resti dell’uomo di Neanderthal, salirà sulla macchina del tempo in un viaggio a ritroso, alla scoperta di quel paradiso terrestre che era il Circeo degli anni ’50. Vanessa Seffer ricorda quando lei, appena diciottenne, iniziò la sua storia d’amore con Franco Califano in uno dei momenti più bui della sua vita e della sua carriera artistica. Ma anche le serate nei mitici locali anni ’80 della costa pontina, gli unici a non avergli mai voltato le spalle, dove Califano tornava ad essere il vero Califfo amato e acclamato da tutti.

Con Francesco Toiati si entra nel mondo dei fotoreporter di guerra e di cronaca, un susseguirsi di eventi dalle manifestazioni studentesche del ’77, al terrorismo degli anni ’80, ma anche allo scippo in autobus del portafogli di Federico Fellini e del suo prezioso amuleto, alle fotografie di moda nei luoghi più spettacolari di Roma e agli splenditi scatti che hanno raccontato il silenzio del lockdown in una sua emozionante mostra fotografica. I dodici autori emergenti della seconda sezione in concorso, si contenderanno il podio dei vincitori con i voti della giuria d’onore e della giuria popolare che potrà votare tramite un’apposita app di Esri Italia.