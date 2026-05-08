Scioperi: Usb proclama quello generale per il 18 maggio**

08 maggio 2026 a

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Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Usb proclama lo sciopero generale per il 18 maggio "raccogliendo l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla". Lo comunica l'Unione sindacale di base spiegando che "la guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l'attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici impongono un salto di qualità nella mobilitazione" e puntando il dito anche contro "le conseguenze economiche e sociali che questa guerra produce sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici".

"La guerra entra nelle nostre vite. Entra nei salari che perdono valore, nella sanità pubblica svuotata, nella scuola impoverita, nel welfare tagliato, negli affitti che aumentano, nei prezzi che corrono, nella benzina che pesa sempre di più sulle famiglie. Ogni euro destinato al riarmo è un euro sottratto a chi lavora, a chi studia, a chi si cura, a chi vive del proprio salario", fa sapere Usb che aggiunge: "a questa scelta si accompagna un attacco sempre più duro alle libertà sindacali e democratiche".

Con lo sciopero generale, Usb chiede al Governo italiano di "rompere la complicità dell'Italia con la guerra, fermare il riarmo, bloccare ogni filiera economica, industriale, logistica, tecnologica, accademica e commerciale" e che le risorse "vengano tolte alla guerra e rimesse dove servono: salari, servizi pubblici, pensioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto alla casa, sanità territoriale, scuola pubblica, ricerca".