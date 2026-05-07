Huawei: benessere, fitness e stile da portare al polso, arriva Watch fit 5 Series﻿

07 maggio 2026 a

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Milano, 7 mag. (Adnkronos) - In collaborazione con Huawei

Huawei presenta Huawei Watch fit 5 Series, un elegante dispositivo indossabile che unisce funzionalità avanzate per la salute e il fitness a un design alla moda. È il compagno perfetto al polso per esprimere il proprio stile, esplorare il fitness e monitorare il proprio benessere in ogni momento.

Colori vibranti e un ampio display ultra-luminoso definiscono un nuovo stile: Huawei Watch fit 5 Series trasmette un'energia giovanile attraverso una gamma di colori vivaci. Huawei watch fit 5 è disponibile in cinque varianti colore: grigio-verde, viola, verde, bianco e nero. Huawei watch fit 5 Pro, invece, si mette in mostra nelle varianti arancione, bianco e nero. La versione Pro vanta un innovativo design 'oil-filling' che mantiene i colori vividi. L'edizione Pro bianca si spinge oltre: è stato utilizzato un trattamento superficiale chiamato Micro-arc oxid (Mao) per la scocca dello smartwatch. Si tratta di una tecnologia evoluta dell'anodizzazione che crea uno strato ceramico sopra l'alluminio, migliorando la durezza della superficie, la resistenza all'usura e la protezione contro i graffi. L'esperienza visiva è stata completamente rivoluzionata.

Huawei watch fit 5 presenta un display luminoso da 1,82 pollici, mentre Huawei watch fit 5 Pro migliora l'esperienza con un display in vetro zaffiro 2.5D da 1,92 pollici, caratterizzato da cornici nere ultrasottili da 1,8 mm. Con una luminosità di picco di 3.000 nit, il display della versione Pro garantisce una chiarezza cristallina anche alla luce diretta del sole, reso ancora più fluido da frequenze di aggiornamento adattive da 1 Hz a 60 Hz2.

Huawei watch fit 5 Series introduce la modalità mini-workout, un modo innovativo per mantenersi attivi, ideale soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione. Non sono necessari attrezzi o spazi dedicati. Grazie a un simpatico compagno, un panda interattivo sul quadrante, è possibile eseguire rapidamente sessioni di esercizio, dalla durata di 30 secondi a diversi minuti. Per gli appassionati di outdoor, Huawei watch fit 5 Series è un alleato prezioso. Rileva automaticamente l'attività ciclistica e visualizza la potenza virtuale e la cadenza in tempo reale, aiutando gli utenti a comprendere meglio le proprie prestazioni.

Huawei watch fit 5 Pro si spinge oltre, offrendo un supporto approfondito per le attività outdoor professionali. La modalità 'trail run' include la navigazione basata su segmenti, analisi delle variazioni di altitudine e il tempo di arrivo stimato, permettendoti di affrontare terreni complessi con maggiore consapevolezza. I golfisti, invece, possono accedere a mappe vettoriali di oltre 17.000 campi globali, con la visuale del green che ruota automaticamente per allinearsi al loro campo visivo, consentendo una precisa analisi dello swing.

Monitoraggio del benessere per una maggiore consapevolezza: Huawei watch fit 5 Series trasforma il monitoraggio della salute da passivo a proattivo, dedicando particolare attenzione alla salute cardiovascolare e femminile. L'edizione Pro è dotata di funzionalità avanzate come l'analisi dell'aritmia basata sulle onde di polso (fibrillazione atriale), un'app Ecg e il rilevamento della rigidità arteriosa. Inoltre, offre un valido supporto alla gestione della salute femminile attraverso un sensore di temperatura che traccia le tendenze della temperatura del polso. Questo consente di monitorare il ciclo mestruale e il giorno dell'ovulazione, aiutando così le donne a comprendere meglio il proprio corpo.

I pagamenti digitali e contactless sono ormai diventati parte integrante della quotidianità per i possessori di smartwatch. Rendere i pagamenti in movimento e senza smartphone ancora più accessibili per gli utenti, senza sacrificare sicurezza o praticità, grazie all'introduzione di 'Curve pay' sui dispositivi Huawei watch, è un elemento centrale dell'impegno di Huawei nel portare la tecnologia indossabile sempre più vicina all'utente.

Oltre alla possibilità di effettuare pagamenti semplici, istantanei e autonomi con Huawei watch fit 5, i clienti ottengono facilmente l'accesso a una serie di vantaggi chiave di 'Curve pay', tra cui: funzionalità diretta 'tap-to-pay', disponibile su innumerevoli terminali, con altre funzioni di gestione delle carte in-app, inclusa la funzione 'go back in time' per correggere errori di pagamento post-acquisto; l'esperienza di un unico smart wallet, che permette ai clienti di consolidare la maggior parte delle carte principali in un'unica interfaccia; rilevamento sicuro quando il dispositivo non è al polso, che richiede l'inserimento di un passcode se il dispositivo viene rimosso.

'Curve pay' è disponibile su Huawei watch fit 5 Series in più di 30 Paesi. I clienti possono iniziare scaricando l'app 'curve pay' sul proprio smartphone da Huawei AppGallery, App store, Google play o Galaxy store, quindi installandola e abbinandola a un dispositivo della Serie Huawei watch fit 5.

Huawei watch fit 5 Series è dotata di una batteria ad alto contenuto di silicio, che garantisce fino a 10 giorni di autonomia con uso leggero e 7 giorni con uso regolare. Una singola ricarica copre un'intera settimana di spostamenti quotidiani o viaggi brevi, eliminando la preoccupazione di ricariche frequenti.

La serie Huawei watch fit 5 è progettata per integrarsi perfettamente nella vita digitale quotidiana, offrendo piena compatibilità con i principali dispositivi Android e iOS. Questa ampia interoperabilità garantisce un'esperienza d'uso fluida e senza interruzioni, permettendo agli utenti di rimanere sempre connessi e di sfruttare al massimo tutte le funzionalità dello smartwatch, indipendentemente dal sistema operativo del proprio smartphone.

Huawei watch fit 5 Series è disponibile a partire da 199 euro Huawei Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo. In occasione del lancio, sia acquistando online sia in negozio, è possibile usufruire di uno sconto immediato: 50 euro per le versioni Pro e 40 euro per le versioni standard. Per gli acquisti online su Huawei Store è necessario inserire il codice dedicato: AFIT5PROLANC per ottenere 50 weuro di sconto sui modelli Pro e AFIT5LANCIO per ricevere 40 euro di sconto sui modelli standard (offerta valida fino al 30 giugno). Inoltre, solo online sono disponibili anche alcune colorazioni esclusive, come verde-grigio nylon e verde fluoroelastomero per i modelli standard, e per questi -insieme ai modelli Pro- è incluso in omaggio un cinturino aggiuntivo.