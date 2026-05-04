Leroy Merlin, con Talent Lab obiettivo 60% manager interni

04 maggio 2026 a

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Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Leroy Merlin Italia, azienda multi-specialista con un'ampia gamma di soluzioni complete di prodotti e di servizi per il miglioramento della casa, accelera sul suo impegno nella valorizzazione dei talenti interni con il lancio del nuovo percorso Talent Lab. Si tratta di un'iniziativa strategica progettata per offrire alle collaboratrici e ai collaboratori un'esperienza di crescita unica, positiva e personalizzata, con l'ambizioso obiettivo di portare la percentuale di manager di negozio cresciuti internamente dall'attuale 54% al 60% entro la fine del 2026.

Questo traguardo è il riflesso di una convinzione profonda che orienta il modello manageriale di Leroy Merlin: un vero leader non si limita a gestire, ma sa riconoscere e sviluppare il talento di chi lavora al suo fianco. Un approccio che è prima di tutto un atto di responsabilità, verso le persone che animano l'azienda ogni giorno e verso il suo futuro.

Il nuovo percorso si basa su un modello di formazione blended, integrando 9 giorni in presenza e 3,5 giorni virtuali, e si articola in 5 moduli obbligatori e 5 moduli a scelta da un ventaglio di 10 opzioni. Questo approccio garantisce una personalizzazione completa, permettendo a ogni talento di costruire un piano di sviluppo individuale (Pdi) basato sulle proprie competenze e aspirazioni. Temi come il Design Thinking, la Data Storytelling, la comunicazione efficace e la leadership agile sono al centro di un'offerta formativa all'avanguardia, che include anche sessioni di mentoring e coaching esterno per un accompagnamento costante e di prossimità.

Questa nuova iniziativa si fonda sulla filosofia aziendale di Leroy Merlin, che pone le persone al centro della propria strategia riconoscendo il potenziale di ogni collaboratrice e di ogni collaboratore. I programmi di sviluppo, infatti, nascono dall'ascolto attento dei bisogni interni e sono progettati per costruire percorsi che valorizzino le unicità di ciascuno, con l'obiettivo di formare professionisti completi e pronti ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

L'impegno dell'azienda è confermato dai numeri: con 170.000 ore di formazione erogate annualmente e una piattaforma e-learning con circa 300 corsi, Leroy Merlin Italia dimostra una forte attenzione alla crescita continua. Programmi consolidati come Talent Up e Talent Future hanno già dato risultati straordinari, con circa il 50% dei partecipanti che ha ottenuto una crescita di ruolo. A questi progetti si aggiungono Talentiamo, dedicato ai leader junior, e Shape Your Potential, il programma internazionale del Gruppo Adeo per gli alti potenziali.

Per rendere lo sviluppo ancora più personalizzato, Leroy Merlin ha inoltre integrato la piattaforma digitale Pack, che attraverso un approccio data-driven e soluzioni basate su AI, facilita il matching tra collaboratrici e collaboratori con una rete di mentor e coach esterni certificati. Talent 2026 è la sintesi più concreta della visione di Leroy Merlin: un'azienda che riconosce, coltiva e valorizza il talento dall'interno, perché siano le proprie Persone a guidare il cambiamento.