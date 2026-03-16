Milano: legale, 'tranviere non era al telefono al momento dell'impatto'**

16 marzo 2026 a

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Milano, 16 mar. (Adnkronos) - "Al momento dell'impatto posso escludere che fosse al telefono". Lo afferma l'avvocato Mirko Mazzali, legale del tranviere indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose, convocato per essere interrogato in Procura a Milano sul deragliamento del tram della lina 9 dello scorso 27 febbraio in cui hanno perso la vita due persone. Il sessantenne si è avvalso della facoltà di non rispondere.