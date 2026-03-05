Aurigemma (Lazio): "Prevenzione obesità non è un costo ma un investimento"

05 marzo 2026 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - “Con la legge approvata a ottobre l'Italia è il primo Paese al mondo ad aver riconosciuto l'obesità come malattia cronica. Non è una questione estetica ma una condizione che può aprire la strada a molte altre patologie che incidono, nel tempo, sia sulla qualità della vita delle persone sia sulla sostenibilità dei sistemi sanitari”. Per questo “la prevenzione non può essere considerata un costo da tagliare, ma un investimento: chi è obeso ha maggiori probabilità di sviluppare diabete o problemi cardiovascolari, con conseguenze importanti sia per la salute dei cittadini sia per i costi del sistema sanitario”. Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, intervenendo al convegno ‘Obesità, una malattia cronica: il ruolo della Regione Lazio tra prevenzione, cura e lotta allo stigma', che si è svolto oggi a Roma.

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio regionale ha ricordato come l'iniziativa riunisca diversi attori coinvolti nel contrasto alla patologia: associazioni dei pazienti, ordini professionali, medici di medicina generale, mondo della ricerca, farmacisti, rappresentanti del settore sportivo e della promozione dei corretti stili di vita, oltre alle organizzazioni del comparto agroalimentare. Aurigemma ha inoltre ricordato il ruolo del Parlamento nell'approvazione della normativa, ringraziando i promotori della legge e sottolineando il lavoro dell'intergruppo che si è costituito, sul tema, anche nel Consiglio regionale del Lazio. “L'obiettivo - ha spiegato - è proseguire nel percorso avviato con la legge e sviluppare iniziative concrete sul territorio. Tra queste rientra anche un progetto sperimentale” che è stato illustrato nel corso dell'incontro che “potrebbe essere il primo progetto sperimentale che parte in Italia dopo l'approvazione della legge”, ha concluso, evidenziando l'importanza di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e associazioni per affrontare in modo strutturato il tema dell'obesità.