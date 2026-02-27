Sanremo: Sisal, duetto Sal da Vinci-Zarrillo domina serata cover, vincente a 3,50

27 febbraio 2026 a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il palco dell'Ariston si prepara ad accogliere uno dei momenti più amati del Festival: la serata Cover. Chissà che con questa serata lo share - che ieri ha toccato il picco del 60% - non continui a crescere. Potrebbe essere, ma di certo non si arriverebbe a toccare i numeri della scorsa edizione (70,8%): secondo gli esperti Sisal la probabilità che gli ascolti non superino il 65% è infatti più alta e offerta a 1,72.

Venendo alla gara, quest'anno sembrerebbe essere più accesa che mai, con i nomi inizialmente dati per favoriti che vedono scendere le loro chance di vincere la serata dei duetti. La scena di oggi è, infatti, alquanto complicata con Sal Da Vinci che si preparerebbe a tatuare la sua vittoria in coppia con Michele Zarrillo: la possibilità che sul palco dell'Ariston questa sera sbocci “Una rosa blu” è data a 3,50. Ditonellapiaga e TonyPitony non ci stanno. Se le giocheranno tutte per tornare a essere la coppia dell'anno. La loro interpretazione di “The Lady is a Tramp” è una delle più attese e sembra proprio destinata a promettere “spettacolo”. L'ipotesi di vederli trionfare è offerta a 5,00. Ma attenzione a Tredici Pietro che ha ribaltato tutti i pronostici raggiungendo quota 7,50. Sarà merito anche della canzone, “Vita”, omaggio a suo padre Gianni Morandi, che poterà sul palco con Galleffi, Fudasca & Band? È probabile, certo è invece che scegliere di reinterpretare la canzone di un genitore può essere un grande rischio o un successo carico d'emozioni. Lo abbiamo già visto accadere con La Rondine, la curiosità è quindi alle stelle.

Anche la coppia Fedez e Masini, però, è pronta a conquistare il pubblico, reinterpretando con Stjepan Hauser, il violoncellista più carismatico della scena internazionale, un brano iconico del pop rock italiano più poetico: “Meravigliosa Creatura”. La vittoria della loro cover a 9,00. Scendono invece nelle quotazioni Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma e Serena Brancale con Gregory Porter e Delia. La vittoria delle cover di “Quello che le donne non dicono” e “Besame Mucho” è appaiata in quota, a 12,00.