Famiglia: Schlein, 'destra ipocrita, congedo paritario lo faremo noi al governo'**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio tutte le opposizioni che hanno scritto insieme e hanno difeso questa norma, e prendiamo l'impegno: quando vi batteremo alle politiche, porteremo questa norma alle famiglie che ne hanno bisogno in tutto il Paese". Lo ha detto Elly Schlein, intervenendo in aula alla Camera sul congedo paritario sottoscritta da tutte le opposizioni. "Una proposta di giustizia sociale ma a voi non interessa andare avanti, affossate anche questa".

"Guardate, la domanda è questa qui: se ritenete giusto avere 5 mesi di congedo paritario per entrambi i genitori, allora vi fermate e discutete con noi. Se non lo ritenete giusto, dovreste almeno spiegare al Paese e a quelle famiglie perché. Vuol dire sostenere la natalità, la crescita dei figli, l'occupazione femminile, la condivisione del carico di cura e aiutare anche i padri a veder crescere i propri figli. Proprio oggi, fatalità, è uscito il dato dell'Inps che ricorda che solo il 15% delle giornate di congedo è stata presa dai padri e che sono 2 milioni contro 18 milioni le giornate chieste dalle donne".

"Io mi chiedo come la presidente Meloni, la prima presidente del Consiglio donna di questo paese, possa essere contraria a questa legge. E mi chiedo a che cosa serva una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne di questo paese".

"Avete usato i vostri trucchi per evitare la discussione di merito. Avete chiesto una relazione tecnica dalla commissione, l'avete tenuta ferma per un po' nei cassetti, poi è arrivata, tardi, e nel frattempo voi avete mandato in aula il provvedimento senza neanche assumervi la responsabilità di nominare un relatore, quindi di dirci cosa ne pensavate. Arriva solo stamattina la relazione tecnica, giusto in tempo, guardate che caso, per affossare questa norma senza nemmeno farcela discutere", aggiunge Schlein.

"I dati Cnel-Istat usciti nel marzo del 2025 raccontano che nel 2023 la differenza di tasso d'occupazione tra donne e uomini era di 18 punti percentuali. Ma quella tra padri e madri con figli minori, era di 30 punti percentuali. Allora voi continuate a ignorare la realtà che tante, troppe donne, quando mancano misure di sostegno come il congedo paritario, sono quelle che rinunciano a lavorare. E ce lo dicono loro che la principale causa di rinuncia al lavoro è la difficoltà di conciliazione".

"L'Italia continua a avere un record negativo sulle nascite, ma evidentemente non vi interessa. Vi trincerate oggi dietro una scusa tecnica quella che mancherebbero le coperture. Però lo sapete che è solo una questione di volontà politica, perché le avete trovate per fare il ponte sullo stretto di Messina, per fare delle prigioni vuote in Albania. Allora siete ipocriti".