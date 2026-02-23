Caso Garlasco: depositata consulenza Cattaneo su orario morte Chiara Poggi

23 febbraio 2026 a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - L'anatomopatologa Cristina Cattaneo a cui la Procura di Pavia la scorsa estate aveva affidato una consulenza sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, ha depositato la sua relazione che vede, tra i quesiti posti dagli inquirenti, l'orario della morte, il numero di corpi inferti alla ventiseienne e l'arma usata da una o più assassini.

Si tratta di un nuovo approfondimento che, insieme alla Bpa del Ris di Cagliari, potrebbe fornire elementi contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso, o confermare la scena che ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere dell'allora fidanzato Alberto Stasi. La consulenza è esclusivamente sul tavolo della Procura guidata da Fabio Napoleone - non verrà fornita alle parti -, il quale ha ritenuto di non fare un comunicato ufficiale.