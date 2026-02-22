Formazione, conclusa IV edizione Learning More Festival: 9.500 iscrizioni eventi e oltre settemila presenze

22 febbraio 2026 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Si è conclusa con successo la quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio. Grande partecipazione e coinvolgimento da parte del pubblico, per un totale di oltre 9.500 iscrizioni e oltre 7.000 partecipazioni in presenza. Lezioni, workshop, talk di approfondimento, experience, installazioni e learning show hanno accompagnato il pubblico in una riflessione sull'uso consapevole e strategico della tecnologia nei processi formativi e nella vita quotidiana. Il Festival ha offerto strumenti concreti per sviluppare competenze trasversali e affrontare le sfide del presente, mettendo in dialogo scienza dell'apprendimento, cultura digitale e innovazione educativa, con un'attenzione particolare a scuole e famiglie.

"Learning More Festival cresce anno dopo anno, diventando il principale appuntamento nel nostro Paese per chi si occupa di apprendimento, formazione e capitale umano", dichiarano i co-fondatori di Fem e di Learning More Festival Damien Lanfrey e Donatella Solda. Il successo di pubblico e l'attenzione di sempre più stakeholder nazionali e internazionali dimostra che i temi e le innovazioni che ruotano attorno all'apprendimento e al cambiamento del lavoro sono sempre più centrali: benessere digitale, mentoring genitoriale, attenzione al carico cognitivo, pensiero critico, intenzionalità, validazione e collaborazione uomo-AI sono solo alcuni tra i concetti chiave che guideranno le frontiere della formazione".

Quest'anno il Festival ha raccolto una grande risposta di pubblico: gli eventi hanno fatto registrare il tutto esaurito e ogni sede del programma è stata animata da una forte partecipazione. Sul fronte digitale, i canali social ufficiali hanno superato i 4.2 milioni di impression per 9500 iscrizioni alla Web App del Festival. Numeri che confermano una comunità sempre più attenta e coinvolta. In linea con il focus generazionale che da sempre caratterizza il Festival, le scuole hanno avuto un ruolo centrale e per tre intense giornate, con studenti e docenti provenienti da tutte le regioni italiane hanno animato Modena, trasformandolo in un laboratorio vivo di idee e confronto.

Il Festival è promosso da Fem - Future Education Modena, centro internazionale e primo hub innovativo per l'EdTech in Italia, creato da Wonderful Education e Fondazione di Modena. Fem sviluppa modelli, contenuti e formati educativi e professionalizzanti altamente innovativi e a elevato impatto sociale, genera startup EdTech, attiva centri educativi, avanza la frontiera della ricerca applicata sul rapporto tra educazione e tecnologia. Il team internazionale di Fem conta oltre 60 persone tra pedagogisti, psicologi cognitivi, neuroscienziati, designer, game expert, tecnologi, esperti di AI, matematici, linguisti, scienziati e un network di più di 150 esperti, 100 partner nazionali e internazionali e 10 programmi strategici di Ricerca & Sviluppo in ambito educativo e formativo.

Il Learning More Festival è realtà anche grazie al Comune di Modena, alla Fondazione di Modena, alla Regione Emilia-Romagna e a Modena Città dei Festival, che insieme a Fem-Future Education Modena sono co-promotori. Sono partner istituzionali Confindustria Emilia Centro, Camera di Commercio di Modena, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Cinema e Immagini per la Scuola, Anitec-Assinform, EdTech Italia, Airi, Talenti@MO. Sono partner Foncoop, Umana, Gruppo Spaggiari, PagoPA, BPER Banca, FiberCop, Parmigiano Reggiano, Ifoa, Inaz, readER (Mlol), Vem Sistemi, Sanoma, ZNext, Erg, UniNettuno, Canva, Gruppo Hera, Gam Gonzagarredi Montessori. Sono partner culturali e tecnici Fondazione Ago, Unimore, Fondazione Collegio San Carlo, Kopernicana, Purple Dot, Uppa, Ayros Editore, Alef Consulting, Global Edtech Testbed Network, Ubik Modena. Charity partner: Oxfam Italia. Media partner: Adnkronos, Search On Media Group. Appuntamento nel 2027 per la V edizione del Learning More Festival.