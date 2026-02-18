Algorithmica SA annuncia l'entrata nella Top-10 BarclayHedge 2025 con l'AMC Gold Star

18 febbraio 2026 a

a

a

- LUGANO, Switzerland, 18 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Algorithmica, società tecnologica quantitativa specializzata in modelli di previsione dei mercati basati sull'intelligenza artificiale, annuncia che il Certificato a Gestione Attiva Gold Star (AMC), che impiega la tecnologia predittiva di Algorithmica, si è posizionato nella Top-10 della performance 2025 di BarclayHedge.

La strategia si è classificata al 6° posto nella categoria Financials/Metals Traders Managing Less Than $10 million.

Nel suo primo anno di inclusione nell'indice, l'AMC ha generato un rendimento netto del 15.86%, al netto del 2.5% management fee e del 25% performance fee. Nello stesso periodo, la strategia ha registrato uno Sharpe Ratio pari a 2.11, riportato da BarclayHedge.

«Siamo orgogliosi dei risultati della strategia, al suo primo anno di inclusione nell'indice BarclayHedge», ha dichiarato il Dr. Ioannis Foteinopoulos, Co-Founder e Managing Partner di Algorithmica. «I risultati evidenziano la capacità della nostra tecnologia di generare rendimenti competitivi rispetto a gestori affermati, mantenendo disciplina verso il rischio e un forte impegno alla decorrelazione».

La tecnologia sviluppata supporta attualmente le strategie di molteplici prodotti quotati nonché di conti gestiti curati da primarie istituzioni finanziarie, tra cui UBS, BNP Paribas e Prometeia SIM, nell'UE, in Svizzera e in altri mercati internazionali.

«Sulla base dei dati disponibili di BarclayHedge, la performance della strategia aggiustata per il rischio ha conseguito il miglior Sharpe Ratio della Top10, dello 0.70 maggiore del secondo concorrente», ha dichiarato Charles Lombardo, Managing Partner Business Development. «La performance 2025 del Gold Star è stata caratterizzata da rendimenti mensili stabili e costanti, con beta pressoché nullo e volatilità settimanale annualizzata del 5.92%, rispetto al 17.26% dell'S&P 500 ».

Un altro AMC che implementa la tecnologia Algorithmica, COMETA, emesso da BNP Paribas, ha anch'esso riportato risultati solidi nella categoria Financials/Metals Traders Managing More Than $10 million, registrando un rendimento netto di 7.51%, un beta quasi nullo e un massimo drawdown dell'1.50%.

Informazioni su Algorithmica SA

Algorithmica SA è una società tecnologica quantitativa basata in Svizzera che sviluppa modelli previsionali basati sull'intelligenza artificiale per asset liquidi negoziati su mercati regolamentati. La società fornisce previsioni non-discrezionali a istituzioni finanziarie e controparti professionali.

Informativa

La classifica BarclayHedge riflette la performance del 2025 nella categoria indicata ed è basata sui dati di BarclayHedge. Algorithmica SA non ha corrisposto compensi per l'inserimento nella classifica. Le performance citate sono al netto delle commissioni indicata. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Questa comunicazione ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta né una sollecitazione.

Contact: Charles Lombardo, 813-808-0993, [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2735424/5801942/Algorithmica_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/algorithmica-sa-annuncia-lentrata-nella-top-10-barclayhedge-2025-con-lamc-gold-star-302691130.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.