Canada: polizia, '8 e non 9 le vittime della strage'

11 febbraio 2026 a

a

a

Ottawa, 11 feb. (Adnkronos/Afp) - La polizia canadese ha affermato che la strage nell'ovest del Canada ha causato otto vittime, invece delle nove indicate finora dalle autorità. “Vorrei correggere alcune informazioni diffuse ieri e chiarire che nove persone in totale sono morte” a seguito dell'attacco, compresa la sospettata della strage, anch'essa deceduta, ha dichiarato in una conferenza stampa il vice commissario della Royal Canadian Mounted Police, Dwayne McDonald.

“Inizialmente si pensava che una delle vittime, una donna che aveva riportato ferite gravi ed era stata trasportata dalla scena del crimine dai nostri membri delle forze dell'ordine all'ospedale fosse deceduta a causa delle ferite riportate. La polizia ha poi confermato che non era così. È viva”, ha affermato il vice commissario.