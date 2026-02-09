Usa: Ghislaine Maxwell sarà interrogata oggi sul caso Epstein

09 febbraio 2026 a

Washington, 9 feb. (Adnkronos/Afp) - Ghislaine Maxwell sarà interrogata a porte chiuse dal Congresso degli Stati Uniti. Si prevede che la complice di Jeffrey Epstein si appellerà al diritto a non rispondere alle domande, in base al Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La donna, che sta scontando una pena di 20 anni per traffico di ragazze con il finanziere pedofilo morto suicida mentre era detenuto, sarà interrogata dal carcere tramite collegamento video, durante una deposizione del Comitato di vigilanza della Camera dei rappresentanti, guidata dai repubblicani, che sta indagando sui legami di Epstein con personaggi potenti e sul modo in cui sono state gestite le informazioni sui suoi crimini.

Gli avvocati di Maxwell hanno fatto pressioni affinché il Congresso le concedesse l'immunità legale per testimoniare durante la deposizione, ma i legislatori si sono rifiutati. In caso contrario, il suo team legale ha affermato che avrebbe invocato il suo diritto, sancito dal Quinto Emendamento, contro l'autoincriminazione. "Procedere in queste circostanze non avrebbe altro scopo che quello di puro teatrino politico", hanno affermato i suoi avvocati in una lettera. Sebbene la deposizione avverrà a porte chiuse, il deputato democratico Ro Khanna ha pubblicato una lettera contenente le domande che intende porre a Maxwell, anche se lei si rifiutasse di rispondere. Alcune accennano ai legami di Trump con Epstein e Maxwell. Altre si concentrano su quattro "cospiratori" e su 25 uomini che avrebbero "abusato sessualmente di minori sull'isola di Epstein".