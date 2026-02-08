Sanremo: Bonelli, 'priorità Meloni intervenire su comico, scollegata da realtà'

08 febbraio 2026 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ma davvero con quasi 6 milioni di persone costrette a rinunciare alle cure perché la Sanità è al collasso, la priorità della presidente del Consiglio è intervenire sul caso Pucci?". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"Le banche si arricchiscono, le liste d'attesa si allungano, il potere d'acquisto crolla. Gli stipendi degli italiani sono fermi al palo, tra i più bassi d'Europa e Meloni cosa fa? Parla di un comico, noto per battute razziste e omofobe. Il giorno prima Ghali veniva oscurato dal servizio pubblico ma su quello silenzio totale. La colpa ovviamente è della sinistra. Ma non governano loro questo Paese da oltre 3 anni? Sono scollegati dalla realtà, indifferenti ai problemi veri degli italiani. L'unico obiettivo della loro propaganda è inseguire polemiche idiote e ideologiche invece di affrontare i problemi del paese".