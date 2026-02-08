Milano-Cortina: Scalfarotto (Iv), 'condanna netta violenze'

08 febbraio 2026 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Le violenze avvenute ieri a Milano che hanno lambito il villaggio olimpico vanno condannate. Una manifestazione contro i giochi si è trasformata nell'ennesimo pretesto per attaccare le forze dell'ordine, cui va tutta la nostra vicinanza e tutto il nostro ringraziamento per quanto fanno per la nostra sicurezza. I disordini non sono tollerabili, chi lancia sassi, petardi, perfino pezzi di cemento contro gli agenti è un criminale e come tale va trattato". Lo dice il senatore Ivan Scalfarotto, presidente di Italia Viva Milano metropolitana.

"Già protestare contro Milano-Cortina è surreale, le emozioni che ci regalano i giochi non hanno paragoni, basti pensare all'impresa storica di Francesca Lollobrigida. Quando poi le proteste sfociano in violenze e scontri, la condanna delle istituzioni democratiche non può che essere netta e inequivocabile", aggiunge Scalfarotto.