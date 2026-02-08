Milano-Cortina: Malan (Fdi), 'sinistra condanni nuove violenze'

08 febbraio 2026 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ancora immagini di violenze, di centri sociali che assaltano città e Forze dell'Ordine. Non paghi di quanto fatto a Torino la scorsa settimana sono tornati alla loro violenta opera, ma stavolta a Milano che intanto è impegnata nel rendere orgogliosa la nostra Nazione con i Giochi olimpici invernali". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.

"Un evento che tutto il mondo in questi giorni ci sta invidiando per organizzazione e bellezza. Una vittoria dell'intera Italia offuscata dai soliti violenti, coccolati, tollerati o solo ambiguamente condannati dalla sinistra. Fratelli d'Italia dice basta. Lo abbiamo detto con le misure approvate qualche giorno fa a difesa della libertà di chi vuole manifestare pacificamente e di chi non vuole avere la guerriglia davanti a casa. Lo ribadiamo oggi dopo le ennesime violenze".

"E torniamo a chiedere a tutte le forze politiche, e in particolare alla sinistra, di dissociarsi, di smetterla con i distinguo e di condannare queste violenze isolando chi fa della violenza il proprio credo e riferimento ideologico. A maggior ragione ora che emergono video della manifestazione di Torino dove gli incappucciati di Askatasuna ricevono ovazioni dai partecipanti ‘pacifici', mentre i Giovani Democratici di Bergamo mantengono online il cartello ‘Meglio maiale che sionista' ".