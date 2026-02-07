Usa: Bill e Hillary Clinton, 'testimonianza su legami con Epstein sia resa pubblica'

07 febbraio 2026 a

Washington, 7 feb. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e sua moglie Hillary hanno chiesto che la loro testimonianza al Congresso sui legami con il trafficante di sesso Jeffrey Epstein sia resa pubblica, per impedire ai repubblicani di strumentalizzare politicamente la questione. A entrambi i Clinton è stato ordinato di rilasciare deposizioni a porte chiuse davanti alla commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti, che sta indagando sui legami del finanziere defunto con personaggi potenti e su come sono state gestite le informazioni sui suoi crimini.

Tenere la deposizione a porte chiuse, ha detto ieri Bill Clinton, sarebbe come essere processati in un "tribunale farsa". "Fermiamo questi giochi e facciamolo nel modo giusto: in un'udienza pubblica", ha scritto su X l'ex presidente democratico. Hillary Clinton, ex segretario di Stato, ha affermato che la coppia aveva già riferito al comitato di vigilanza guidato dai repubblicani "ciò che sappiamo". "Se volete questo combattimento... facciamolo in pubblico", aveva detto giovedì.