Editoria: Gardini, 'Itabloid spazio aperto e trasversale'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La qualità dell'informazione e il pluralismo delle idee sono elementi fondamentali per una democrazia solida e consapevole. In questo quadro rivolgo i miei complimenti all'associazione Giornaliste italiane per il lancio di Itabloid, una nuova testata digitale che saprà offrire competenza, professionalità e punti di vista stimolanti sul dibattito pubblico. Itabloid rappresenterà uno spazio aperto e trasversale, capace di affrontare temi centrali che vanno dalla politica all'economia, dalla cultura alla scienza, fino allo sport, senza limitarsi esclusivamente alle questioni di genere". Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"La scelta di partire da un confronto sulla parità salariale, tema cruciale e ancora irrisolto, dimostra attenzione ai contenuti e alla concretezza delle proposte. Alla redazione e all'associazione Giornaliste italiane -conclude l'esponente Fdi- rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, con l'auspicio che questa nuova esperienza editoriale possa diventare un punto di riferimento autorevole nel panorama dell'informazione digitale".