Sicurezza: Schlein, 'pezzo fondamentale nostri valori, offensivo dire che non ci interessa'

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "E' in malafede chi dice che la sicurezza non ci interessa, è offensivo pensarlo", perché "per un grande partito è un pezzo fondamentale del proprio patrimonio valoriale. E' chiaro che non condividiamo e non inseguiremo mai le ricette sbagliate e gli slogan vuoti della destra. La sicurezza si difende diffonde con un approccio integrato, con visione unitaria". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.