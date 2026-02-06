Pd: Schlein, 'rispetto per tutti ma partito ha una linea'**

06 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Che ci sia qualcuno che la pensi diversamente ci sta in un partito che è democratico e non personale. E la presenza di una minoranza o più minoranze è un valore e noi lo difendiamo. Anche io sono stata in minoranza in un periodo in cui la minoranza veniva sbeffeggiata, ecco io chiedo che in questo partito ci sia rispetto per tutti, soprattutto per chi ha una idea diversa dalla maggioranza. Ma nella consapevolezza che la maggioranza ha una linea chiara ed è sbagliato dare l'idea che ci sono linee diverse nel Pd. Si può essere più o meno d'accordo, ma la linea è una". Lo dice Elly Schlein alla Direzione del Pd.