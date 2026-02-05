Mo: Libano, 'se Usa attaccano Iran, saremo anche noi bersaglio militare'

05 febbraio 2026 a

Beirut, 5 feb. (Adnkronos) - Alti funzionari della sicurezza libanese sono preoccupati per una possibile escalation lungo il confine con la Siria qualora gli Stati Uniti mettessero in atto la minaccia di attaccare l'Iran. Lo ha riferito il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, secondo cui i funzionari hanno affermato che le preoccupazioni si basano su dati che indicano che il Libano "potrebbe tornare a essere un'arena per la risoluzione di conti regionali e internazionali" e che, in caso di guerra con l'Iran, "il Libano non rimarrà fuori dalla linea di fuoco", ma sarà un bersaglio diretto per pressioni di sicurezza, militari e politiche. Il rapporto ha anche affermato che esiste la possibilità che il presidente siriano Ahmed al-Sharaa sia interessato ad agire contro Hezbollah in coordinamento con Israele.