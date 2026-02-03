Sicurezza: Fratoianni, 'contro Avs pessimo giornalismo, noi sempre netti contro violenze'

03 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La domanda di Vespa ad Angelo Bonelli ieri sera sulla nostra connivenza con i violenti di Torino non suscita polemiche, suscita solo di indignazione. Intanto perché il giornalismo è un'altra cosa. E poi perché sabato su quanto avvenuto a Torino la posizione mia e di Angelo e stata molto netta, priva di qualsiasi ambiguità, la condanna è stata senza alcuna incertezza. Abbiamo espresso la nostra solidarietà agli agenti e ai giornalisti feriti e a tutti coloro che hanno pacificamente manifestato e che sono rimaste vittime di un gruppo che si è staccato dal corteo". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch'io.

"Se uno fa una domanda simile - prosegue il leader di SI - di fronte ad una posizione così netta e così chiara, che peraltro è inscritta nella nostra storia, nel nostro codice genetico culturale che è fatto di non violenza, di pacifismo sempre e comunque. allora siamo di fronte ad una posizione tendenziosa. Un giornalista, naturalmente come ognuno di noi ha le sue idee ci mancherebbe, ma quando esercita la sua funzione nel servizio pubblico, e che è una funzione delicata ed importante perché esercita anche un effetto di convincimento dovrebbe avere questa sensibilità e questo rispetto".

"Ieri sera abbiamo assistito ad un esempio di pessimo giornalismo - conclude Fratoianni - e credo che questo non aiuti affatto la causa che è quella di rafforzare l'informazione e la democrazia italiana".