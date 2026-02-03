Mo: Netanyahu a Witkoff, 'Anp sarà esclusa dal governo di Gaza' (2)

03 febbraio 2026 a

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato all'inviato statunitense Steve Witkoff a Gerusalemme che l'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) con sede a Ramallah non farà parte "in alcun modo" della governance della Gaza postbellica. "Il Primo Ministro ha chiarito che l'Autorità Palestinese non sarà in alcun modo coinvolta nell'amministrazione della Striscia (di Gaza)", ha affermato l'ufficio di Netanyahu in una dichiarazione dopo la conclusione dell'incontro.

Con il piano di cessate il fuoco per Gaza del presidente statunitense Donald Trump, il ruolo dell'Autorità Nazionale Palestinese a Gaza nel dopoguerra è rimasto incerto. È stato istituito il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza (NCAG), un organismo tecnico, per gestire gli affari quotidiani fino al completamento del programma di riforme dell'Autorità Nazionale Palestinese.