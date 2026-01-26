Fondi Lega: giudici appello bis riducono a 2 anni e 8 mesi condanna per Di Rubba (2)

26 gennaio 2026 a

(Adnkronos) - Oltre alla parziale riforma delle pene, i giudici dell'Appello bis hanno revocato le confische dei due immobili già sequestrati e condannato gli imputati al pagamento delle spese legali in favore di Comune di Milano, rappresentato dal legale Marco Dal Toso, e Lombardia Film Commission difeso dall'avvocato Andrea Puccio.

"Nonostante gli imputati abbiano cercato di ottenere una rivalutazione nel merito di una sentenza di condanna già definitiva, la Corte d'Appello ha agito correttamente e in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione" che il 15 gennaio 2025, "già aveva accertato in modo tombale la responsabilità penale degli imputati Di Rubba e Manzoni in relazione al reato di peculato" spiega l'avvocato Puccio.

"Essendo, nel frattempo, intervenuta la prescrizione del reato di turbativa, la Corte d'Appello ha dovuto riformare la sentenza di condanna limitatamente alla pena e alla statuizione della confisca. Pertanto, non è in discussione, né avrebbe mai potuto esserlo, la responsabilità penale degli imputati, che la Corte di Cassazione ha già accertato in via definitiva un anno fa" conclude.