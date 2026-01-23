Casa: Scuderi, 'governo consegna piano a fondi speculativi'

23 gennaio 2026 a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - “La crisi abitativa non è una calamità naturale, ma il risultato di scelte politiche che hanno trasformato il diritto alla casa in rendita finanziaria”. Lo scrive l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, in un intervento pubblicato su l'Unità.

“In Italia una casa su quattro è inutilizzata, mentre gli affitti nelle grandi città assorbono fino al 70% dei redditi familiari. Eppure, se le indiscrezioni saranno confermate, il governo Meloni intende affidare la gestione della crisi abitativa ai grandi fondi immobiliari: gli stessi che hanno contribuito ad aggravare il problema”, spiega Scuderi.

“Il laboratorio di questa impostazione sono gli studentati privati, dove un posto letto può superare i 700 euro al mese. Intanto l'Italia continua a consumare suolo a ritmi record e l'edilizia residenziale pubblica resta ferma: solo il 2,6%. Al contrario, modelli come quello di Vienna – dove il 43% degli alloggi è pubblico o cooperativo – dimostrano che un'alternativa è possibile”, conclude.