Portogallo: socialista Seguro è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali

Lisbona, 18 gen. (Adnkronos/Afp) - Il candidato socialista Antonio José Seguro è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, seguito dal leader di estrema destra André Ventura, secondo due sondaggi effettuati all'uscita dai seggi elettorali per le televisioni locali. Favorito dai sondaggi pubblicati prima del voto, il leader di estrema destra André Ventura appare al secondo posto, ma non è sicuro di raggiungere il secondo turno a causa del sottile divario che lo separa dal candidato liberale Joao Cotrim Figueiredo.

Secondo le proiezioni della televisione pubblica RTP, in linea con quelle delle emittenti concorrenti SIC e TVI, il socialista di centro Seguro avrebbe ottenuto tra il 30 e il 35% dei voti. Ventura, deputato e fondatore del partito di estrema destra Chega ("Basta"), avrebbe ottenuto tra il 20 e il 24% dei voti, contro il 17-21% di Cotrim Figueiredo, 64 anni, eurodeputato. Il voto decisivo tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti si terrà durante un secondo turno previsto per l'8 febbraio.