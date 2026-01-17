Terremoto: Mattarella, 'L'Aquila capitale cultura per proseguire rinascita'

17 gennaio 2026 a

L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) - "L'Aquila, non è nuova a sfide difficili. Ardua è stata quella con la quale si è misurata dopo l'immane tragedia del terremoto del 2009 e con la quale sta misurando ancora per completare l'opera di ricostruzione e di pieno rilancio. Essere capitale della cultura sarà un prezioso contributo a questa impresa di successo della comunità aquilana, impresa che prosegue verso il futuro". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026.

"Un'impresa -ha aggiunto il Capo dello Stato- che appartiene anzitutto a L'Aquila, ai suoi cittadini e che sta a cuore a tutta l'Italia. In un tempo di sofferenze indimenticabili, l'Aquila e l'intera Italia seppero reagire e mobilitare energie. Il lavoro di recupero, di restauro, di riavvio delle attività economiche e sociali ha portato a risultati importanti".