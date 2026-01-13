Ucraina: ancora blackout, Mosca martella Kiev con droni, missili da crociera e balistici/Adnkronos

13 gennaio 2026 a

Kiev, 13 gen. (Adnkronos) - Kiev è stata nuovamente bersaglio di droni, missili da crociera e balistici russi: la capitale ucraina è stata bombardata anche la scorsa notte, appena quattro giorni dopo l'ultimo attacco di massa che ha provocato nella città pesanti blackout mentre le temperature invernali restano gelide. ''Quasi 300 droni d'attacco, la maggior parte dei quali 'shahed', 18 missili balistici e 7 missili da crociera sono stati lanciati dai russi contro l'Ucraina nella notte'' e ''ancora una volta l'obiettivo principale dell'attacco sono stati i nostri impianti di produzione energetica'', ha scritto su 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che ''purtroppo si è verificata un'ampia distruzione di infrastrutture residenziali e civili''.

A tre giorni dal bombardamento russo che ha duramente colpito la rete elettrica della capitale ucraina, ieri quasi 800 edifici di Kiev erano ancora senza riscaldamento. I massicci attacchi russi hanno causato venerdì la morte di almeno 4 persone e lasciato metà degli edifici residenziali della città senza riscaldamento, con temperature che si aggirano intorno ai -10 °C. "Quasi 800 edifici nella capitale sono ancora senza riscaldamento", ha dichiarato ieri il sindaco Vitaliy Klitschko. "I servizi di pubblica utilità e gli operatori del settore energetico stanno facendo tutto il possibile in questa situazione straordinaria per fornire ai residenti i servizi essenziali".

Il presidente ucraino ha spiegato che ''la situazione nella regione di Kiev non è facile: diverse centinaia di migliaia di famiglie sono attualmente senza elettricità''. Ma ''come sempre, ovunque la Russia cerchi di distruggere, gli ucraini si sostengono a vicenda e la resilienza interna è ciò di cui c'è più bisogno in questo momento''. Inoltre, aggiunge, ''ogni attacco contro la vita ci ricorda che il sostegno all'Ucraina non può essere fermato. I missili per i sistemi di difesa aerea sono necessari ogni giorno, soprattutto in inverno. Il mondo può rispondere a questo terrore russo con nuovi pacchetti di assistenza per l'Ucraina. Ci aspettiamo un'accelerazione delle consegne già concordate con America ed Europa. La Russia deve imparare che il freddo non la aiuterà a vincere la guerra''.

Secondo il Kyiv Independent, esplosioni di missili balistici hanno scosso la capitale ucraina intorno all'1 di notte. Ulteriori esplosioni sono state sentite intorno alle 8,30 di stamattina. I sobborghi di Kiev di Bucha, Hostomel e Irpin sono rimasti senza elettricità e acqua corrente a seguito degli attacchi russi. A Kiev e in alcune parti dell'oblast' si sono avute interruzioni di corrente. Dtek , la più grande azienda energetica privata ucraina, ha dichiarato che la sua centrale termoelettrica è stata nuovamente attaccata, con le apparecchiature dell'impianto danneggiate a seguito dell'attacco. L'azienda ha osservato che si tratta dell'ottavo attacco alle sue centrali termoelettriche dall'ottobre dello scorso anno.

Nella notte del 9 gennaio, la Russia aveva lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni, uccidendo 4 persone e ferendone altre 24 a Kiev. In seguito, la capitale ucraina era rimasta senza elettricità, riscaldamento e acqua corrente, proprio mentre si avvicinavano alcuni dei giorni più freddi dell'inverno. Subito dopo l'attacco, circa 6.000 edifici in città erano rimasti senza elettricità. "Forse questo non è stato l'attacco peggiore, ma è il peggior impatto che abbiamo mai visto. Rispetto a tutti gli inverni precedenti, la situazione attuale è la peggiore", ha dichiarato al Kyiv Independent Olena Pavlenko, presidente del think tank DiXi Group, con sede a Kiev e specializzato in energia.