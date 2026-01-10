Report: Fdi, 'M5S contro Cerno come regime Maduro'

10 gennaio 2026 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Gravi e inaccettabili le dichiarazioni degli esponenti del M5S in Vigilanza Rai contro il direttore de 'Il Giornale' Cerno, degne del regime venezuelano di Maduro di cui sono stati sempre grandi estimatori. E proprio come nelle dittature utilizzano la censura contro i giornalisti scomodi. E Cerno infatti per il M5S risulta scomodo perché sta portando avanti un'inchiesta che sta svelando, quello che molti sospettavano: una ‘dossieropoli' in cui ci sarebbero Procure, consulenti privati e trasmissioni televisive come Report". Lo affermano i componenti di Fratelli d'Italia della Vigilanza Rai.

"Fratelli d'Italia dall'inizio -ricordano- ha chiesto che si facesse chiarezza e continuiamo a pretenderla. È inaccettabile che un programma del servizio pubblico utilizzi un consulente delle Procure per avere accesso a informazioni riservate e confezionare inchieste mirate che potrebbero risultare incompatibili con qualsiasi codice etico. Bene quindi l'inchiesta di Cerno, che non si farà di certo intimidire da questi riprovevoli attacchi. A lui rinnoviamo stima e solidarietà perché la libertà di stampa va difesa soprattutto per garantire un'informazione libera, che lo deve essere in particolare nel servizio pubblico”.