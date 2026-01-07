Groenlandia: Renzi, 'ovvio che Trump non può attaccare Paese Nato, Ue reagisca'

07 gennaio 2026 a

Roma, 7 gern (Adnkronos) - "Trump rilancia sulla Groenlandia. Lo fa per provocare gli europei, certo. Anche perché ha bisogno di diversivi e di distrarre l'opinione pubblica dai suoi veri problemi che sono i file Epstein per la base che ama Trump e l'inflazione per tutti gli americani. Ma è ovvio che l'America non può attaccare un Paese della Nato, dai". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"A Trump basta dirlo per creare il caos, distogliere l'attenzione dei media dai veri problemi, costringere l'Europa a inseguire. Io credo negli Stati Uniti d'Europa e dico che mi piacerebbe una base militare unitaria dell'Europa in Groenlandia, come risposta alle strampalate dichiarazioni della Casa Bianca. L'Europa reagisca lavorando meglio insieme, facendo l'esercito comune, impostando una strategia unitaria sulle materie rare e l'energia. Trump capisce solo il linguaggio della forza: l'unica cosa da non fare è mostrarsi spaventati o deboli", aggiunge il leader di Iv.