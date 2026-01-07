Finshape accelera la crescita globale: il nuovo CEO porta 25 anni di esperienza nella trasformazione bancaria mondiale

07 gennaio 2026 a

a

a

Finshape, fornitore leader di soluzioni bancarie digitali, ha annunciato la nomina di Neil Budd come nuovo CEO dell'azienda.

PRAGA, 7 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Budd entra in Finshape come dirigente esperto con oltre 25 anni di esperienza nel settore bancario, tecnologico e della consulenza. Si concentrerà sulla continua crescita internazionale dell'azienda, sul rafforzamento della creazione di valore per i clienti e sull'espansione delle attività principalmente in Europa occidentale, Medio Oriente e nella regione APAC. L'attuale CEO Petr Koutný assumerà la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Le istituzioni finanziarie oggi stanno cercando di trasformare i loro investimenti nella digitalizzazione in risultati misurabili, cercando al contempo di capire come sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale in modo significativo. "Le banche cercano partner tecnologici di cui possano fidarsi a lungo termine. Finshape ha un portafoglio prodotti solido e rilevante, team esperti e relazioni stabili e affidabili con le banche. Con il nostro ADBO System e le nuove capacità in materia di loyalty e personalizzazione, continueremo ad aiutare le banche a fornire valore tangibile ai loro clienti e ad accelerare il nostro percorso di crescita verso nuovi mercati", ha dichiarato Neil Budd.

Finshape sta crescendo nel lungo periodo, in particolare nell'Europa centrale e orientale, dove collabora con importanti istituzioni finanziarie tra cui Erste Group, Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Group o Banca Transilvania. Nel 2025 Finshape ha generato 55 milioni di euro di fatturato secondo i suoi risultati consolidati e è cresciuta del 30% su base annua. L'azienda sta inoltre espandendo la sua presenza internazionale. L'ulteriore crescita è stata supportata dalla recente acquisizione della piattaforma di loyalty Realtime-XLS da Collinson Group e da una partnership strategica con Dubai Islamic Bank, la più grande banca islamica degli Emirati Arabi Uniti.

Questi passi rafforzano il ruolo di Finshape nel settore bancario digitale globale. Finshape intende essere leader di mercato nell'implementazione di tecnologie, concentrandosi specificamente sull'integrazione significativa dell'IA nelle operazioni e nelle offerte ai clienti per fornire risultati misurabili alle banche.

Prima di entrare in Finshape, Neil ha lavorato presso diverse società di consulenza e advisory globali leader. In Finastra, ha ricoperto il ruolo di Vice President Global Head Strategic Partnerships Ecosystem and Alliances e Global Head Managed Services. In Accenture, è stato Managing Director.

Oggi, Finshape serve oltre 100 istituzioni finanziarie in 25 paesi su quattro continenti. Il team dell'azienda comprende oltre 600 specialisti, che supportano decine di milioni di utenti finali in tutto il mondo. La crescita di Finshape è guidata da una combinazione di sviluppo organico e acquisizioni mirate.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855418/Neil_CEO_Finshape.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/finshape-accelera-la-crescita-globale-il-nuovo-ceo-porta-25-anni-di-esperienza-nella-trasformazione-bancaria-mondiale-302653967.html