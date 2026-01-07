Cision presenta "Inside PR 2026": il rapporto definitivo sulle tendenze delle pubbliche relazioni, l'adozione dell'IA e il futuro delle comunicazioni

07 gennaio 2026 a

Una nuova ricerca rivela come i team di PR si stanno adeguando alle pressioni sulle risorse, alla frammentazione dei media e al passaggio sempre più rapido verso l'intelligenza artificiale e l'impatto misurabile.

CHICAGO, 6 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nell'ambito dell'intelligence sui consumatori e sui media, ha pubblicato oggi Inside PR 2026: Trends, Challenges, and What's Next, uno studio fondamentale che esamina come i team di PR stanno rispondendo a uno dei periodi di maggior cambiamento che il settore abbia visto negli ultimi decenni. Sulla base di dati raccolti tra circa 600 professionisti delle pubbliche relazioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il rapporto procede a evidenziare una professione che mette in equilibrio tradizione e trasformazione: Creatività e narrazione restano fondamentali, anche se agilità, padronanza dell'intelligenza artificiale e un chiaro impatto aziendale definiscono sempre più il successo.

Un settore in transizione e un divario di agilità che rallenta i progressi

Il rapporto presenta una professione sottoposta a una pressione continua. Il sessanta percento dei team di PRindica il panorama dei media in rapida evoluzione come la sfida principale, e il 58% indica invece la pressione sulle risorse. I team delle agenzie avvertono questa pressione in modo più acuto rispetto ai loro colleghi dei team interni, con il 71% che individua nella frammentazione dei media un ostacolo importante, a dimostrazione di come il comportamento e i formati dei giornalisti continuino a evolversi.

Queste pressioni influenzano direttamente il livello di agilità che i team sentono di poter raggiungere. Mentre un dirigente su tre descrive la propria organizzazione come "estremamente agile", solo il 14% dei dipendenti è d'accordo. Le barriere strutturali come la dimensione del team e la progettazione organizzativa (63%), insieme alle approvazioni lente (53%), rappresentano i principali fattori che frenano i team.

Nel complesso, i risultati indicano una professione non priva di ambizione, ma limitata dalle infrastrutture. L'opportunità per il 2026 è chiara: l'agilità richiede investimenti, semplificazione dei processi e un migliore accesso a informazioni in tempo reale, non solo intenzioni.

Ciò che conta di più nel 2026: consapevolezza, ROI e fatturato

La riconoscibilità del marchio rimane la priorità principale delle pubbliche relazioni, citata dal 36% degli intervistati. Ma i dati mostrano un chiaro spostamento verso risultati commerciali misurabili a livello dirigenziale. I dirigenti (32%) e le agenzie (33%) sono molto più concentrati sui ricavi e sul ROI, mentre i team interni e le figure non dirigenziali propendono ancora molto per la riconoscibilità del marchio, con circa il 40% che la indica come priorità assoluta.

Nel complesso, i risultati evidenziano un divario di allineamento sempre più ampio, con i dirigenti senior che spingono per ottenere risultati misurabili e i team in prima linea che restano ancorati alla costruzione del marchio.

L'intelligenza artificiale si sposta al centro dei flussi di lavoro delle pubbliche relazioni

Una delle tendenze più forti evidenziate da Inside PR 2026 è la rapida integrazione dell'intelligenza artificiale nelle attività di PR. Il novantuno percento dei professionisti dichiara di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa come parte del proprio flusso di lavoro, con il 73% che la applica alla generazione di idee e il 68% che la utilizza per la scrittura e il perfezionamento dei contenuti. L'intelligenza artificiale sta anche ridefinendo la raccolta e l'analisi dei dati: il 40% utilizza il monitoraggio dei media basato sull'intelligenza artificiale e quasi un terzo si affida a strumenti di reporting basati sull'intelligenza artificiale.

Tuttavia i dati chiariscono una cosa: nonostante la crescente presenza dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche relazioni, l'elemento umano si mantiene al centro della professione. Lo storytelling è stato indicato come la competenza più richiesta per il 2026 (59%), seguito dalle relazioni con i media, dalla pianificazione strategica e dalla capacità di interpretare i dati per guidare il processo decisionale: competenze che in ultima analisi si basano sull'interpretazione umana, sul contesto e sulla discrezionalità strategica.

Il nuovo manuale delle pubbliche relazioni: sinergia di creatività, intelligenza e tecnologia

L'evoluzione delle PR è sempre più definita dalla combinazione di competenza e abilità. Il monitoraggio dei media rimane lo strumento più affidabile per i team, poiché promuove un approccio più analitico alla gestione narrativa. Nel frattempo, le competenze apprezzate dai team di PR stanno diventando sempre più multidisciplinari, integrando la narrazione creativa con l'alfabetizzazione dei dati, l'agilità strategica e la collaborazione interfunzionale.

Nel complesso, questi cambiamenti puntano verso un modello di comunicazione più adattabile, basato su insight e supportato dall'intelligenza artificiale.

"Inside PR 2026 evidenzia una professione in profonda evoluzione", ha affermato Guy Abramo, CEO di Cision. "I team di PR sono chiamati a muoversi più velocemente, a dimostrare l'impatto e a integrare l'intelligenza artificiale in modo responsabile, continuando al contempo a offrire la creatività e la maestria narrativa che rendono le comunicazioni significative. I team che sapranno unire l'intuizione umana all'automazione intelligente saranno quelli che definiranno la prossima era delle PR."

