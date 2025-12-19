Ue: Foti, 'al Consiglio europeo ha prevalso linea italiana'

19 dicembre 2025 a

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "È stato un Consiglio Europeo particolarmente complesso e decisivo, segnato da dossier sensibili e potenzialmente divisivi. In questo contesto, la linea italiana ha fatto la differenza, grazie alla leadership di Giorgia Meloni, che ha saputo coniugare responsabilità europea e difesa degli interessi nazionali". Lo dice il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti.

"Sul sostegno all'Ucraina è stata evitata una scelta rischiosa, come l'utilizzo degli asset russi congelati, che avrebbe esposto gli Stati membri a contenziosi e minato la credibilità finanziaria dell'Unione. La soluzione adottata del prestito europeo senza nuove garanzie nazionali tutela i bilanci pubblici e la fiducia degli investitori internazionali -aggiunge Foti-. Sul Mercosur ha prevalso la linea del rinvio responsabile, necessario per rafforzare le salvaguardie a difesa degli agricoltori. Questo risultato è il frutto di una strategia diplomatica credibile e coerente, costruita nel tempo. L'Italia oggi non si limita ad adeguarsi alle decisioni europee: le orienta. Con Giorgia Meloni, la nostra Nazione è tornata protagonista in Europa, portando una visione pragmatica e di buon senso, orientata all'interesse comune".