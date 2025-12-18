Caso Garlasco: difesa Venditti, 'Stasi in aula grave violazione Codice procedura penale'

18 dicembre 2025 a

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Oggi si è palesato in aula a Pavia il titolare effettivo del subappalto di manodopera nel cantiere della revisione, sarei curioso di capire se sia soddisfatto e in quale veste sarà registrato al verbale di udienza, se spettatore abusivo o talent scout o osservatore interessato". Lo afferma l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito l'archiviazione nel 2020. "Ancora una grave violazione del Codice di procedura penale. Spero non si sostituisca un candidato innocente con un altro sfortunato innocente ed a spese di un sicuro innocente" conclude Aiello.