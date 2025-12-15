Ucraina: Mosca, 'gravi danni a infrastrutture a causa attacco a Belgorod'

15 dicembre 2025 a

Mosca, 15 dic. (Adnkronos) - Un attacco missilistico ucraino sulla città russa di Belgorod ha causato nella notte "gravi danni" alle infrastrutture locali. Lo ha riferito il governatore dell'oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, su Telegram, dove ha condiviso una fotografia del luogo dell'attacco.

Ccanali Telegram locali hanno segnalato esplosioni nella centrale termoelettrica cittadina "Luch", un importante impianto energetico di Belgorod, già colpito in precedenza da attacchi ucraini, che hanno causato blackout diffusi .