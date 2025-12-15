Cerca
Mo: media, 'bomba sonica Idf nel sud Libano durante operazioni Unifil'

Beirut, 15 dic. (Adnkronos) - L'aeronautica militare israeliana ha sganciato una bomba sonica durante le operazioni della forza Unifil nel sud del Libano. Lo ha reso noto la rete libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, precisando che un aereo delle Idf ha sganciato una bomba sonica nella città di Al-Adaisseh. La rete ha affermato che la bomba è stata sganciata durante operazioni congiunte di una squadra municipale e delle forze Unifil.

