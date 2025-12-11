Tv: P.S.Berlusconi, 'nuova collocazione per Striscia, sarà in prime time a gennaio'**

11 dicembre 2025 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - "Striscia parte in una nuova prestigiosissima collocazione, in prime time e dovrebbe essere intorno al 20 gennaio. Il palinsesto è ancora molto aperto, perché sia Canale 5 che Rai1 ci stanno mettendo un po' di tempo per posizionare le loro pedine". Così Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-MediaforEurope, durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa, che si è tenuto ieri sera negli studi di Cologno Monzese.

Si tratta, ha spiegato l'ad di Mfe, di "una decisione che abbiamo preso insieme ad Antonio Ricci". Del resto, "sarebbe stato sbagliato, dopo l'esperimento della Ruota, riportare Striscia in access. E non solo sarebbe stato sbagliato da tv commerciale, ma sarebbe stato sbagliato anche per la stessa Striscia e Antonio ne è ben consapevole".

In ogni caso, ha concluso, "siamo molto fiduciosi, sta lavorando per adattare al prime time lo stile e il modo di Striscia e questo è quanto".