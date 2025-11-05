Fvg: Camera approva Pdl costituzionale sullo Statuto

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato, con 228 voti favorevoli, 78 contrari e 6 astenuti, la Pdl costituzionale sullo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Il provvedimento, che richiede una maggioranza qualificata per il via libera in quanto modifica costituzionale, torna al Senato per l'ultimo passaggio dei quattro previsti in totale tra le due Camere.

A Montecitorio per il sì si è schierata tutta la maggioranza, ma anche Azione e Avs. Per il no Pd e M5s. La legge, tra le altre cose, prevede la costituzione, tramite elezione diretta, di "enti di area vasta" che, di fatto, riproducono le vecchie province.