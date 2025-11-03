Manovra: Salvini, 'pace fiscale per carichi pendenti fino a fine '23, riguarda 16 mln italiani'

03 novembre 2025 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Non sarà una rottamazione 5, sarà una pace fiscale definitiva per tutti i carichi pendenti fiscalmente parlando fino al dicembre 2023 ovviamente di chi ha fatto la dichiarazione dei redditi riguarda più di 16 milioni di italiani che senza pagare le sanzioni in rate tutte uguali di 9 anni potranno restituire allo Stato quello che devono e tornare finalmente a respirare". Lo dice Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1.

"Uno sforzo in più per migliorare ed estendere ancora la platea è quello a cui la Lega sta lavorando, ma sono già molto soddisfatto del risultato ottenuto".