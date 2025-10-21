Moto, Bozzetti (Ffm): "Eicma eccellenza mondiale e motore di sviluppo"

21 ottobre 2025 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Eicma è un'eccellenza mondiale delle due ruote e un motore di sviluppo: il sistema Fiera Milano genera 47 miliardi di euro di valore e 18 miliardi in export". Lo ha evidenziato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, intervenendo alla presentazione della 82esima edizione di Eicma, Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 4 al 9 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

"Eicma -sottolinea Bozzetti- è il punto di riferimento mondiale per il settore delle due ruote e quest'anno, con il claim 'That's Amore', rappresenta perfettamente la passione che unisce espositori, visitatori e territorio. Fondazione Fiera Milano è al fianco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche per valorizzarle e integrarle maggiormente in modo sinergico con il territorio attraverso iniziative, tra cui l'Alleanza per il made in Italy, i tavoli di lavoro su trasporti e cultura e da ultimo l'infopoint Milano Cortina 2026 che accompagnerà i visitatori delle fiere all'appuntamento con le Olimpiadi".

Questa manifestazione, prosegue Bozzetti, "simbolo di innovazione, design e capacità produttiva italiana, non è solo una fiera, ma un vero e proprio luogo d'incontro tra industria, creatività e comunità globali. E Fondazione Fiera Milano, insieme a Fiera Milano, è al fianco di Eicma per rafforzarne il legame con il territorio e con le istituzioni, che ringrazio per la costante collaborazione".

Del resto, rimarca il presidente di Fondazione Fiera Milano, "i numeri straordinari di Eicma sono la rappresentazione del fatto che le fiere, oggi, sono molto più che vetrine espositive: sono motori strategici di sviluppo industriale, scientifico e culturale, luoghi dove si incontrano manifattura e innovazione, produttori e startup, fornitori e buyer da tutto il mondo". E "in un momento in cui l'economia globale richiede flessibilità, visione e connessioni, le fiere sono piattaforme insostituibili di diplomazia economica e per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese".

In questo scenario, conclude Bozzetti, "il sistema fieristico milanese si conferma un formidabile strumento di politica industriale e di marketing territoriale. Gli operatori delle fiere internazionali ospitate a Fiera Milano realizzano circa il 40% del fatturato dell'intero settore fieristico italiano, un valore di vendita annuo, per le quattro principali filiere del Made in Italy: arredamento, moda, meccanica strumentale e food, pari a circa 47 miliardi di euro, di cui 18 miliardi in export, generando una ricaduta economica sul territorio lombardo che sfiora i 5 miliardi di euro l'anno e 8 sul territorio nazionale".