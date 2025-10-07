Campania: Cerreto (FdI), 'Cirielli è la persona giusta'

07 ottobre 2025 a

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Il viceministro agli Affari esteri Edmondo Cirielli è il candidato migliore che il centrodestra ha per la corsa alla presidenza della regione Campania. Si è sempre distinto per caratura morale e politica, dimostrando di essere all'altezza di tutte le prove. È campano e ha fatto sempre politica nella nostra regione, ha grande capacità di attrarre consensi, è sempre stato coerente e ha un carattere inclusivo, elemento fondamentale per saper tenere e dirigere una squadra di Governo. Nessuno, al di fuori di lui, sarà in grado di risollevare la Campania e di far fronte alle numerose sfide di carattere sanitario, ambientale, infrastrutturale”. Così Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione agricoltura.