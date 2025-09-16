Caso Garlasco: consulenza Bpa, impronta scarpa di un solo killer su pavimento Poggi

16 settembre 2025 a

a

a

Milano, 16 set. (Adnkronos) - La suola riconducibile a un solo killer e fotografie che non consentono di cambiare la dinamica ricostruita nella sentenza della Cassazione che ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere dell'allora fidanzato Alberto Stasi. Sarebbero queste le conclusioni della consulenza Bpa depositata oggi dal comandante del Ris di Cagliari, il tenente colonnello Andrea Berti, chiamato dalla Procura di Pavia a ricostruire la scena del crimine dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007.

L'approfondimento che tiene conto delle traiettorie delle tracce di sangue immortalate dalle fotografie scattate a partire dall'ingresso della villette fino alle scale dove è stato trovato il corpo della ventiseienne ribadirebbe, in sostanza, quanto affermato dai precedenti periti: sul pavimento della villetta c'è una sola suola 'a pallini' poi identificata in un'impronta Frau numero 42, taglia compatibile con quella che indossa Stasi.