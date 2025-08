Ucraina: sondaggio, 'fiducia in Zelensky cala al 58% dopo scandalo agenzie anticorruzione'

06 agosto 2025 a

Kiev, 6 ago. (Adnkronos) - La fiducia degli ucraini nel presidente Volodymyr Zelensky è scesa dal 65% di giugno al 58% di inizio agosto. Lo rivela un nuovo sondaggio pubblicato del Kyiv International Institute of Sociology e commissionato all'istituto il 23 luglio, il giorno dopo che Zelensky ha firmato la controversa legge che subordina le agenzie anticorruzione dell'Ucraina al procuratore generale. Il disegno di legge ha scatenato proteste di massa, critiche internazionali e accuse secondo cui il governo del presidente stava minando le riforme attuate dopo le proteste del movimento EuroMaidan.

In risposta alla crescente pressione pubblica e agli avvertimenti di Bruxelles, Zelensky ha cambiato rotta, firmando il 31 luglio una nuova legge che ha ripristinato l'indipendenza dell'Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e della Procura specializzata anticorruzione (Sapo). Nonostante l'inversione di tendenza, lo scandalo sembra aver danneggiato il consenso del presidente. La percentuale di ucraini che non si fida di Zelensky è cresciuta dal 30% di giugno al 35% di agosto, portando il saldo complessivo della fiducia da +35% a +23%, secondo il Kyiv International Institute of Sociology.

L'istituto ha osservato che la fiducia in Zelensky rimane al di sopra dei livelli più bassi registrati durante la guerra su vasta scala, avvenuta nel dicembre 2024. I sondaggisti hanno chiesto agli intervistati che hanno espresso sfiducia di spiegare le loro motivazioni. Le risposte più comuni hanno riguardato l'insoddisfazione per lo stato di corruzione, principalmente per la corruzione sistemica, piuttosto che per accuse personali contro Zelensky. Circa il 6% ha attribuito direttamente la perdita di fiducia al voto del 22 luglio.