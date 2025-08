06 agosto 2025 a

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "La giornata triste era quella degli sbarchi senza regole, benedetti dal Pd, per la felicità di Ong e cooperative. Oggi si conferma la determinazione di Salvini per far ripartire l'Italia e le sue ambizioni. Ci saranno 23 miliardi di incremento del Pil e più di 100mila posti di lavoro: il Pd è triste per i successi dell'Italia?“. Così i deputati della Lega in commissione Trasporti alla Camera.