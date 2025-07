Thailandia-Cambogia: Onu, 'rispettare il cessate il fuoco'

30 luglio 2025 a

Ginevra, 30 lug. (Adnkronos/Afp) - Le Nazioni Unite hanno esortato Cambogia e Thailandia a dare piena attuazione all'accordo di cessate il fuoco al confine e ad adottare misure rapide per costruire la pace. "Questo accordo cruciale deve essere pienamente rispettato, in buona fede, da entrambe le parti, mentre proseguono gli sforzi diplomatici, nel tentativo di risolvere le cause profonde del conflitto", ha affermato in una nota il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk.