Umbria: SpoletoNorcia in Mtb, si rinnova la partnership con Pietro Coricelli

Roma, 26 ago. (Labitalia) - Coricelli rinnova per il terzo anno consecutivo il suo sostegno alla SpoletoNorcia in Mtb, la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta all'undicesima edizione: un evento sportivo e turistico che attira ogni anno migliaia di sportivi, amanti della bici e appassionati di cicloturismo e di natura, in programma dal 30 agosto al 1° settembre. Un panorama unico, quello che si trova sulla ciclovia SpoletoNorcia, nel cuore della Valnerina: immersi tra natura, enogastronomia, arte e cultura, permette di scoprire al meglio il cuore verde dell'Umbria e apprezzarne fino in fondo la bellezza.

La scelta della Pietro Coricelli Spa di sostenere Ssd La SpoletoNorcia, ente promotore della manifestazione, nasce proprio dalla volontà dell'azienda di valorizzare il suo territorio d'origine, l'Umbria, in particolare la ciclovia SpoletoNorcia, nata sul tracciato della Vecchia Ferrovia che univa le due cittadine, i suoi borghi e i prodotti del territorio, oltre che diffondere una cultura legata a una sana alimentazione e a una maggiore sostenibilità ecologica.

“Siamo orgogliosi di essere per il terzo anno consecutivo Title Sponsor de La SpoletoNorcia, perché è una manifestazione che riflette appieno i valori alla base della nostra vision, quali la sostenibilità ambientale e sociale. Come azienda, sentiamo la responsabilità di agire con consapevolezza oggi per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni e progetti come La SpoletoNorcia in Mtb veicolano valori importanti che permettono una maggiore sensibilizzazione verso uno stile di vita sostenibile e inclusivo. Anche quest'anno, infatti, i nostri dipendenti saranno protagonisti la domenica con la Pedalata Charity Coricelli a favore della Onlus spoletina Il Sorriso di Teo, una raccolta fondi per aiutare i piccoli malati e le loro famiglie nella prevenzione in campo cardiologico”, dichiara Chiara Coricelli, Ceo di Pietro Coricelli Spa.

Dice Luca Ministrini, presidente Ssd SpoletoNorcia e ideatore della manifestazione: “A pochi giorni dall'evento stiamo perfezionando gli ultimi dettagli per accogliere turisti e ciclisti della SpoletoNorcia nel migliore dei modi. In particolare mi fa piacere sottolineare come la SN Trail Run, che alla sua seconda edizione registra già un considerevole successo di iscritti, rappresenti un'ulteriore promozione allargando la visibilità del nostro territorio agli appassionati di corsa podistica. Voglio dunque ringraziare chi ci consente di ricevere in pochi giorni, in poche ore, tante persone: la Regione Umbria che ci è stata sempre vicina, il Comune di Spoleto e i Comuni della Valnerina, in particolare Sant'Anatolia e Scheggino, su cui insistono i flussi dei ciclisti, che ormai da tanti anni lavorano con noi alla riuscita dell'evento con entusiasmo e dedizione. Ma soprattutto voglio ringraziare la Pietro Coricelli, uno Sponsor che ci sostiene non solo economicamente ma con proattività ed entusiasmo, in particolare di Chiara Coricelli, per noi uno stimolo a fare sempre meglio nell'organizzare e nel promuovere l'evento e, dunque, il nostro territorio, in Italia e ora anche all'estero".

Chiara Coricelli, presidente e Ceo di Pietro Coricelli Spa, sarà tra i protagonisti dei talk che animeranno le giornate della manifestazione. 'Benessere e sport' è il tema del primo appuntamento in programma venerdì 30, in piazza Garibaldi, dove si affronterà il tema dello sport, salute e sana alimentazione. Sabato 31, invece, si discuterà di sostenibilità e delle buone pratiche per il rispetto delle persone e dell'ambiente nel talk 'Rigenerativo e sostenibile'. Entrambi i momenti saranno moderati da Ludovica Casellati, che dialogherà con diversi ospiti provenienti dal mondo dello sport, ciclismo, cultura, giornalismo e turismo.

Inoltre, l'azienda Pietro Coricelli Spa sarà presente all'interno dell'area Village, in piazza Garibaldi, con uno stand dove sarà possibile fare la merenda per eccellenza a base di pane e olio. La SpoletoNorcia in Mtb, con 5 percorsi cicloturistici, prenderà il via domenica 1 settembre, mentre durante tutto il weekend il ciclismo contaminerà non solo piazza Garibaldi con i talk-show e i workshop ma l'intera città di Spoleto con laboratori per grandi e piccini e numerose visite culturali.